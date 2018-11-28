Секция ударившего ребенка тренера кудо в Подмосковье была закрыта

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Тренер боевого единоборства кудо в подмосковном Наро-Фоминске, который ударил ребенка во время тренировки, был отстранен от занятий, сообщает ТАСС.

Пресс-служба Министерства спорта Московской области заявила, что также была закрыта секция наставника.

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На данный момент Главное следственное управление СК по Московской области проверяет информацию о том, что тренер ударил ученика ногой.

Такая реакция последовала на видео, которое было опубликовано в интернете. В ролике мальчик решил уйти после поединка с соперником, но мужчина подозвал его к себе и сильно ударил ногой по голове.

«С сентября 2014 тренер Иван Кирилко работал представителем Московского областного отделения ООО «Федерация кудо России» в Наро-Фоминском городском округе. В 2014 году Кирилко учредил ООО «РИК» и организовал частную секцию кудо, в которой он сам и тренировал. Приказом Московского областного отделения Федерации кудо России Кирилко был от тренерской деятельности отстранен, занятия в секции были прекращены», — рассказал собеседник агенства.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявила, что спортивная секция данного тренера не проходила проверок, так как она частная.

«В таких случаях родителям детей важно понимать, куда они отдают своего ребенка, кто будет нести ответственность за его здоровье. Частные коммерческие школы зачастую совсем не соответствую минимальным требованиям как в части профессиональных навыков тренерского штаба, так и в части элементарных мер безопасности. Случаи, когда педагог, а тренер в детской секции относится именно к этой категории специалистов, применяет физическую силу к воспитаннику — недопустимы. Ранее я неоднократно говорил о необходимости лицензирования частных тренеров и сертификации подобных спортивных учреждений. Это обеспечит контроль со стороны государства и поможет избегать подобных случаев», — заключил Терюшков.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова утверждает, что данный инцидент произошел 11 марта 2018 года.

Ранее хавбек «Манчестер Юнайтед» потерял ребенка перед матчем с «Янг Бойз».