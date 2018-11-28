Глава ОКР рассказал о влиянии инцидента с шейхом на соглашения с МОК

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал инцидент с кувейтским шейхом Ахмаду аль-Фахаду аль-Сабаху, к которому обратились с просьбой покинуть пост главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) до выборов, которые пройдут на генеральной ассамблее организации, передает ТАСС.

Глава организации заявил, что ситуация не скажется на договоренностях между ОКР и Международным олимпийским комитетом (МОК).

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«Никаким образом это не скажется на реализации программ. Этот документ был подписан между двумя организациями и вступил в силу с момента его подписания. С нашей точки зрения и с точки зрения коллег из МОК, с которыми мы консультировались, данное событие ни коим образом не скажется на этом соглашении», — подчеркнул Поздняков.

Напомним, что шейх подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. По этой причине он до конца расследования ушел с поста председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК.

Ранее в ОКР высказались о требовании МОК вернуть медали президента Федерации бобслея России Александра Зубкова.