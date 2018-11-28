Тренер «Шахтера» посвятил победу над «Хоффенхаймом» всем украинцам

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Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека высказался относительно победы над немецким «Хоффенхаймом» в пятом туре Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Наставник отметил, что его подопечные допускали ошибки, однако это не помешало им одолеть соперников со счетом 3:2.

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«В целом поединок действительно получился очень зрелищным. У обеих команд было много голевых моментов. Игра была открытой и атакующей. Если говорить о нашей тактике, возможно, мы должны были постараться удержать преимущество в два гола, а не пропускать. В этот момент некоторые вещи у нас не получились. Тем не менее в концовке мы оформили победный мяч — это плоды нашей веры и работы до самого финального свистка», — подчеркнул португальский специалист.

Также он признал преимущество немецкого клуба во владении мячом.

«Хоффенхайм» является сильным противником. Даже вдесятером они в некоторые отрезки держали мяч больше нас. Это не совсем то, чего я ожидал. Я хотел, чтобы «Шахтер» владел мячом больше, чем это было в игре. Хотел бы посвятить победу всем болельщикам, которые приехали на этот стадион поддержать нас, и всем украинцам», — приводит слова Фонсеки пресс-служба донецкой команды.

Благодаря выигрышу «Шахтер» покинул последнее место группы F, набрав 5 очков в 5 матчах.

Ранее защитник туринского «Ювентуса» Джорджио Кьеллини прокомментировал матч против испанской «Валенсии» в рамках пятого тура Лиги чемпионов.