Умерла 20-летняя французская футболистка
Французский футбольный клуб «Генгам» объявил о смерти защитника женской команды Осеан Рогон, сообщает «Советский спорт».
В официальном заявлении пресс-службы «Генгама» говорится, что Рогон скончалась на 21-м году жизни после продолжительной борьбы с лейкемией.
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Француженка некоторое время назад была вынуждена приостановить профессиональную карьеру из-за болезни, однако посещала каждую игру команды, за которую выступала на протяжении четырех сезонов. Рогон также становилась чемпионом мира среди игроков не старше 17 лет.
Ранее сообщалось, что в Словакии из-за проблем с сердцем умер 21-летний хоккеист.
Communiqué : décès d'Océane Rogon— En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 27 ноября 2018 г.
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