Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос про Моуринью

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На пресс-конференции после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» — «Манчестер Сити» (2:2) случился забавный эпизод, участником которого стал главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола, сообщает «Советский спорт».

Один из журналистов задал испанскому специалисту вопрос о том, кто лучше: он или наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Тренер «горожан» оказался недоволен сравнением с португальцем и в шутку пригрозил кулаком репортеру.

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Видео момента опубликовано в твиттер-аккаунте Goal.

Ранее сообщалось, что Гвардиола получил предупреждение за критику арбитра.