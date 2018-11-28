Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос про Моуринью
На пресс-конференции после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» — «Манчестер Сити» (2:2) случился забавный эпизод, участником которого стал главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола, сообщает «Советский спорт».
Один из журналистов задал испанскому специалисту вопрос о том, кто лучше: он или наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Тренер «горожан» оказался недоволен сравнением с португальцем и в шутку пригрозил кулаком репортеру.
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Видео момента опубликовано в твиттер-аккаунте Goal.
Ранее сообщалось, что Гвардиола получил предупреждение за критику арбитра.
Don't ask Pep Guardiola stupid questions!— Goal (@goal) 27 ноября 2018 г.
�� pic.twitter.com/qMQ1oNTDsA