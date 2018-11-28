Соперник «Шахтера» опасается лететь на Украину из-за ситуации в стране

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Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» может быть перенесен из-за политической ситуации в стране, передает «Советский спорт».

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) перенес игру Лиги Европы между «Ворсклой» и лондонским «Арсеналом» из Полтавы в Киев. Руководство «Лиона» не исключает, что организация примет аналогичное решение по матчу «Шахтер» — «Лион».

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«Мы в курсе, что «Арсенал» перенес свой матч в Киев. Мы пока что не знаем, полетим ли на Украину из-за политической ситуации, которая сложилась в стране. Трудно будет найти самолет, чтобы добраться туда. Решение по проведению матча примет УЕФА», — цитирует Оляса Actu Foot.

Матч «Шахтер» — «Лион» должен состояться 12 декабря в Харькове.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» обыграл «Хоффенхайм» благодаря голу на 92-й минуте.