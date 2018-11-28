Голевой пас Роналду помог «Ювентусу» победить «Валенсию» в матче ЛЧ
«Ювентус» одержал верх над «Валенсией» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Игра состоялась на туринском стадионе «Альянц» и завершилась минимальной победой местной команды со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на свой счет записал форвард «бьянконери» Марио Манджукич, отличившийся после передачи португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Ювентус» набрал 12 очков после пяти сыгранных туров и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. «Валенсия» потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире.
Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Бенфику» и обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
«Ювентус» (Турин, Италия) — «Валенсия» (Валенсия, Испания) — 1:0
Голы: 1:0 — Манджукич, 59.