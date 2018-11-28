Фанаты АЕКа устроили беспорядки на матче Лиги чемпионов против «Аякса»

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На матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между АЕКом и «Аяксом» произошли массовые беспорядки с участием фанатов и местной полиции, сообщает «Советский спорт».

Как информирует «Би-би-си», перед игрой фанаты греческой команды беспрепятственно подошли к гостевому сектору и кинули на трибуну файер, после чего туда ворвались полицейские и стали избивать нидерландских болельщиков.

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Также отмечается, что на трибуне с фанатами «Аякса» во время инцидента произошел взрыв и пожар, который удалось ликвидировать.

«Аякс» обыграл АЕК со счетом 2:0 и досрочно обеспечил себя выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что московскому ЦСКА грозит закрытие трибун за использование пиротехники на матче Лиги чемпионов.