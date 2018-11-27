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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может разрешить проводить еврокубковые матчи на Северном Кавказе, сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба главы и правительства Чечни, окончательные выводы будут сделаны на основании представителя УЕФА Фернанда Мееза, посетившего регион.

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«Сотрудник УЕФА встретился с представителями руководства и службы безопасности клуба «Ахмат», стадиона «Ахмат-Арена», правоохранительных органов региона, оценил обстановку в Чеченской Республике. Фернанд Меез также побывал в Дагестане. По итогам визита инспектор должен подготовить доклад, на основании которого УЕФА примет решение о снятии запрета на проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане может состояться международный футбольный турнир.