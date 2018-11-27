Роналду поборется с Гризманном и Мбаппе за звание лучшего игрока года

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Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) объявили имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards-2018, передает «Советский спорт».

Как говорится в социальных сетях организации, в шорт-лист на награду вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, а также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

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Торжественная церемония награждения победителя состоится 3 января в Дубае.

Ранее сообщалось, что Роналду назвал своих основных конкурентов в борьбе за «Золотой мяч».