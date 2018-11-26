В Словакии из-за проблем с сердцем умер 21-летний хоккеист

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Хоккеист словацкого «Прешова» Кристиан Лунтер скончался на 22-м году жизни из-за проблем с сердцем, сообщает «Советский спорт».

Главный тренер «Прешова» Славомир Шлеб признался, что был шокирован новостью о смерти своего подопечного, поскольку ничего не предвещало беды.

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«Ужасные новости, Кристиан еще в пятницу играл, и ничего не предвещало трагедии. Затем я остался тренировать юниоров, а позже меня настигла страшная весть.

Я слышал, что он потерял сознание дома, его сумели откачать, но Кристиан скончался уже в больнице. Причину смерти я не знаю, мне ничего не сказали. Возможно, это инфаркт или инсульт, хотя это только мои предположения. Также он занимался боевыми искусствами, возможно, что-то связано с этим», — цитирует специалиста Sport.sk.

21-летний Лунтер в прошлом сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Словакии и набрал пять очков.

Ранее сообщалось, что аргентинский боксер умер во время конкурса на поедание круассанов.