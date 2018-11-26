Главный тренер «Локомотива» прокомментировал матч КХЛ с «Барысом»
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал матч с «Барысом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Советский спорт».
Наставник доволен действиями хоккеистов, которые принесли «железнодорожникам» победу со счетом 5:3.
«Мы знали, что «Барыс» мощно контратакует. Согласен, что второй гол был нам очень нужен – можно назвать его переломным. Третий период нам удался, прежде всего, в голах. В этом плане команда сработала хорошо», — поделился мнением специалист.
На данный момент казанский клуб занимает третье место в дивизионе Чернышева, в то время как команда из Ярославля второе в дивизионе Тарасова.
Ранее омский «Авангард» переиграл братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.