Главный тренер «Локомотива» прокомментировал матч КХЛ с «Барысом»

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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал матч с «Барысом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Советский спорт».

Наставник доволен действиями хоккеистов, которые принесли «железнодорожникам» победу со счетом 5:3.

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«Мы знали, что «Барыс» мощно контратакует. Согласен, что второй гол был нам очень нужен – можно назвать его переломным. Третий период нам удался, прежде всего, в голах. В этом плане команда сработала хорошо», — поделился мнением специалист.

На данный момент казанский клуб занимает третье место в дивизионе Чернышева, в то время как команда из Ярославля второе в дивизионе Тарасова.

Ранее омский «Авангард» переиграл братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.