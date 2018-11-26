Форвард «Крыльев Советов» выбыл до конца года из-за травмы
Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов высказался относительно состояния здоровья нападающего команды Максима Канунникова, передает «РИА Новости».
Форвард получил травму в матче против московского «Спартака» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился счетом 1:3 в пользу красно-белых.
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«У Канунникова повреждение приводящей мышцы бедра. Думаю, он выбыл до конца года. Во вторник футболисту будет сделано МРТ, которое точно покажет диагноз», — рассказал Шикунов.
Игрок «крылышек» вышел в стартовом составе, но был заменен уже на 18-й минуте.
Ранее известный артист, а также болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню любимому клубу в честь победы над самарским клубом.