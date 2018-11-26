КХЛ наказала защитника «Трактора» штрафом за подножку игроку «Торпедо»

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел эпизод матча между челябинским «Трактором» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода, сообщает «Советский спорт».

Защитнику челябинского клуба Алексею Петрову предъявили денежное взыскание за подножку во время игры.

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Алексея Петрова по п. 1.11. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — гласит сообщение на официальном сайте лиги.

Встреча завершилась счетом 5:3 в пользу «Торпедо».

Ранее омский «Авангард» переиграл братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.