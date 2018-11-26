Теннисист Южный считает новый формат Кубка Дэвиса неуникальным
Российский теннисист Михаил Южный высказался относительного нового формата Кубка Дэвиса, передает ТАСС.
Спортсмен считает, что новые правила соревнования будут напоминать чемпионат мира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
«Мне нынешний формат нравился, жаль, что он уходит. Старый формат требовал какой-то модернизации, но именно внутри самого формата, и вся изюминка Кубка Дэвиса была в домашних и выездных матчах. А сейчас это будет обычный командный турнир, каким он был в рамках АТР, и который появится через два года. И я бы его уже не называл Кубком Дэвиса, он потерял уже свою уникальность», — поделился мнением Южный.
Нынешний розыгрыш, победителем которого стали хорваты, прошел в старом формате, то есть длился на протяжении всего года с 2 февраля по 25 ноября по системе плей-офф.
С 2019 года 18 сильнейших команд будут бороться за победу лишь неделю — с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Ранее российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением относительно ухода профессиональных спортсменов из большого тенниса, а также о смене поколений в спорте.