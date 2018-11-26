Теннисист Южный считает новый формат Кубка Дэвиса неуникальным

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Российский теннисист Михаил Южный высказался относительного нового формата Кубка Дэвиса, передает ТАСС.

Спортсмен считает, что новые правила соревнования будут напоминать чемпионат мира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Мне нынешний формат нравился, жаль, что он уходит. Старый формат требовал какой-то модернизации, но именно внутри самого формата, и вся изюминка Кубка Дэвиса была в домашних и выездных матчах. А сейчас это будет обычный командный турнир, каким он был в рамках АТР, и который появится через два года. И я бы его уже не называл Кубком Дэвиса, он потерял уже свою уникальность», — поделился мнением Южный.

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Нынешний розыгрыш, победителем которого стали хорваты, прошел в старом формате, то есть длился на протяжении всего года с 2 февраля по 25 ноября по системе плей-офф.

С 2019 года 18 сильнейших команд будут бороться за победу лишь неделю — с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением относительно ухода профессиональных спортсменов из большого тенниса, а также о смене поколений в спорте.