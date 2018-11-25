Матч между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» снова перенесен

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Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесен, сообщает «Советский спорт».

Встреча была запланирована на 25 ноября в 23.00 мск, однако Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение не проводить матч после обращения «Боки».

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Отмечается, что новая дата игры пока не определенна.

Первоначально матч был назначен на 24 ноября. Перед встречей фанаты «Ривера» атаковали автобус, в котором находились футболисты и тренерский штаб «Бока Хуниорс». Болельщики бросали в транспорт камни и другие подручные предметы. Отмечается, что в салон автобуса залетела дымовая шашка, в результате чего несколько футболистов получили отравление угарным газом. Из-за осколков стекла повреждение роговицы глаз получили Гонсало Ламардо и Пабло Перес.

Первая встреча финала Кубка Либертадорес завершилась со счетом 2:2.

Ранее главный тренер мексиканского «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона обвинил главу Аргентины в инциденте на Кубке Либертадорес.