Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Сироткин финишировал последним
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного этапа «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби, сообщает «Советский спорт».
Британец показал результат 1:39:40.382. Вторым стал немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (+2,581). Третье место занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+12,706).
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин (+1 круг) завершил гонку на 15-м месте.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
«Формула-1». Гран-при Абу-Даби. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:39:40.382
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,581
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +12,706
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +15,379
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +47,957
6. Карлос Сайнс («Рено») — +1.12,548
7. Шарль Леклер («Заубер») — +1.30,789
8. Серхио Перес («Форс Индия») — +1.31,275
9. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг
11. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1 круг
12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1 круг
13. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1 круг
14. Стоффель Вандорн («Макларен») — +1 круг
15. Сергей Сироткин («Уильямс») — +1 круг
Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
Эстебан Окон («Форс Индия») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
Кими Райкконен («Феррари») — не финишировал
Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал.