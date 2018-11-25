Лыжник Большунов выиграл второе золото на первом этапе Кубка мира

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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке, сообщает ТАСС.

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане прошел дистанцию за 36 минут 17,8 секунды. Вторым стал норвежец Эмиль Иверсен (36.37,3), третье место занял швед Калле Хальфварссон (36.39,0).

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Россияне Андрей Ларьков (36.52,1) и Максим Вылегжанин (37.00,0) заняли пятое и шестое места соответственно.

24 ноября Большунов стал победителем в классическом спринте.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала успех российских лыжников на первом этапе Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Александр Большунов (Россия) — 36.17,8

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 36.37,3

3. Калле Хальфварссон (Швеция) — 36.39,0

5. Андрей Ларьков (Россия) — 36.52,1

6. Максим Вылегжанин (Россия) — 37.00,0