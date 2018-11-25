«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче под руководством Кононова

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Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Софьян Ханни, Лоренсо Мельгарехо и Луис Адриано. У гостей мяч забил Сергей Корниленко.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» провел первый матч под руководством нового главного тренера Олега Кононова.

Красно-белые набрали 22 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» (14 очков) занимают 13-ю строчку.

Ранее сообщалось, что зрители матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» аплодировали Кононову.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур

«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1

Голы: 0:1 — Корниленко, 49; 1:1 — Ханни, 59; 2:1 — Мельгарехо, 61; 3:1 — Адриано, 90.