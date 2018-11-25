Российские прыгуны в воду завоевали семь медалей на этапе Гран-при

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Сборная России по прыжкам в воду завоевала семь медалей на этапе серии Гран-при в Сингапуре, сообщает ТАСС.

На счету спортсменов три золота, одно серебро и три бронзы.

Первые места принадлежат Виталии Королевой и Ульяне Клюевой за синхронные прыжки с трехметрового трамплина, Сергею Назину за одиночный прыжок, а также Королевой и Илье Молчанове в дисциплине смешанные синхронные прыжки с трехметрового трамплина. На второй строчке в синхронных прыжках с вышки расположились Назин и Роман Измайлов.

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25 ноября россияне забрали три бронзовых награды. Назин и Молчанов заработали третье место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, а тот же Назин и Клюева повторили успех в одиночных прыжках.

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) представила список спортсменов, которые представят национальную команды на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.