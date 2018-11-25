Зрители матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» аплодировали Кононову
Болельщики московского «Спартака» освистали полузащитника клуба Дениса Глушакова на матче красно-белых с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
Глушаков на эту встречу был назначен капитаном команды. При объявлении состава фанаты выразил недовольство присутствием игрока в основе.
Несмотря на это, нового главного тренера «Спартака» зрители встретили легкими аплодисментами.
В середине сентября 2018 года Глушаков и защитник Андрей Ещенко конфликтовали с бывшим наставником Массимо Каррерой, из-за чего были переведены в дублирующий состав. Временный исполняющий обязанности главного тренера Руаль Рианчо вернул футболистов на их позиции.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встреча красно-белых и «крылышек».
Ранее бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился ожиданиями от матча с самарской командой.