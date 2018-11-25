Стали известны подробности следующего боя чемпиона ОИ по боксу Тищенко
Стало известно, когда состоится следующий поединок российского боксера Евгения Тищенко, сообщает «РИА Новости».
Следующий бой пройдет в феврале на территории России.
Другие подробности встречи пока неизвестны.
Напомним, что олимпийский чемпион 2016 года 24 ноября в американском Атлантик-Сити во втором раунде нокаутировал мексиканца Кристиана Марискаля.
Ранее бывший чемпион мира Григорий Дрозд прокомментировал поединок российского боксера Дмитрия Бивола и канадца Жана Паскаля.