Российский боксер Бивол может сменить весовую категорию

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Российский боксер Дмитрий Бивол может сменить весовую категорию, сообщает ТАСС.

Менеджер спортсмена Вадим Корнилов считает, что для Бивола интересно провести поединок на категорию ниже.

«Мы давно об этом думаем, это возможно. В случае, если в этом весе будут бои, которые нас заинтересуют, мы готовы спуститься на категорию ниже. Безусловно, Дмитрию как действующему чемпиону в полутяжелом весе было бы интересно сразу провести бой за титул в категории ниже», — подчеркнул менеджер.

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Также он отметил отрицательные стороны данного решения.

«Конечно, здесь есть определенные риски, связанные со сгонкой веса. Но в полутяжелом весе многие соперники больше Дмитрия в габаритах, поэтому было бы интересно попробовать себя в категории ниже», — заключил Корнилов.

Сам Бивол заявил о готовности сменить вес.

«Проблем не будет. Я всегда говорил, что мне интересен второй средний вес, если там будут интересные нам поединки. В случае, если такие бои будут, мы готовы это обсуждать», — подтвердил боксер.

24 ноября он одолел канадца Жана Паскаля в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал возможный поединок между россиянином Денисом Лебедевым и украинцем Александром Усиком.