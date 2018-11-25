Эксперт считает бой с Лебедевым финансово неинтересным для Усика

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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал возможный поединок между россиянином Денисом Лебедевым и украинцем Александром Усиком, передает ТАСС.

Спортсмен предположил, что данная встреча не будет интересна украинскому абсолютному чемпиону мира в весовой категории до 90,71 кг.

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«В случае, если бой состоится, то с Усиком боксировать будет сложно. Здесь важно, кто будет финансировать такой поединок. Думаю, для Усика этот бой не очень интересен с точки зрения финансов. Считаю, что его проведение маловероятно», — отметил Дрозд.

До этого Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила, что Лебедев и Усик должны провести бой до 10 марта 2019 года.

Ранее российский боксер Дмитрий Бивол одолел канадца Жана Паскаля в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA.