Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии

Туринский «Ювентус» одержал победу над СПАЛом в матче 13-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Турине. завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Криштиану Роналду и Марио Манджукич.

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«Ювентус» одержал 12-ю победу в 13 матчах Серии А.

Туринский клуб с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. СПАЛ (13 очков) занимает 15-е место.

Италия. Серия А. 13-й тур
«Ювентус» (Турин) — СПАЛ (Феррара) — 2:0
Голы: 1:0 — Роналду, 28; 2:0 — Манджукич, 60.