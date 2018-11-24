Синицина и Кацалапов заняли второе место во Франции и вышли в финал Гран-при
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на заключительном этапе Гран-при во Франции, сообщает ТАСС.
По итогам двух выступлений российская пара набрала 200,38 балла. Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (216,78). Третье место заняли канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пурье (188,74).
Еще один российский дуэт Бетина Попова / Сергей Мозгов (163,18) показал восьмой результат.
Синицина и Кацалапов, а также еще одна рапа из России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро вышли в финал Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.
Фигурное катание. Гран-при. Франция. Танцы на люду
1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 216,78
2. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 200,38
3. Пайпер Джиллс / Поль Пурье (Канада) — 188,74…
8. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) — 163,18.