Синицина и Кацалапов заняли второе место во Франции и вышли в финал Гран-при

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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на заключительном этапе Гран-при во Франции, сообщает ТАСС.

По итогам двух выступлений российская пара набрала 200,38 балла. Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (216,78). Третье место заняли канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пурье (188,74).

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Еще один российский дуэт Бетина Попова / Сергей Мозгов (163,18) показал восьмой результат.

Синицина и Кацалапов, а также еще одна рапа из России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро вышли в финал Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

Фигурное катание. Гран-при. Франция. Танцы на люду

1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 216,78

2. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 200,38

3. Пайпер Джиллс / Поль Пурье (Канада) — 188,74…

8. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) — 163,18.