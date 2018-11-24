Определились все участники мужского финала Гран-при по фигурному катанию
Стали известны все участники мужского финала Гран-при по фигурному катанию, сообщает «Советский спорт».
В соревнованиях, которые пройдут с 6 по 9 декабря в Ванкувере, примут участие японцы Юдзуру Ханю и Сема Уно, американец Натан Чен, чех Михал Бржезина, россиянин Сергей Воронов и южнокореец Чха Джун Хван.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Александр Самарин стал третьим на заключительном этапе Гран-при во Франции и не смог выйти в финал.