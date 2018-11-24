Фигурист Самарин стал третьим во Франции и не смог выйти в финал Гран-при

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Российский фигурист Александр Самарин стал третьим на заключительном этапе Гран-при во Франции, сообщает «Советский спорт».

По итогам двух программ россиянин набрал 247,09 балла. Победителем стал американец Натан Чен (271,58), второе место занял его соотечественник Джейсон Браун (256,33).

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Еще один представитель России Дмитрий Алиев (237,82) стал четвертым.

Результаты Самарина и Алиева не позволили фигуристам выйти в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря.

Фигурное катание. Гран-при. Франция. Мужчины

1. Натан Чен (США) — 271,58

2. Джейсон Браун (США) — 256,33

3. Александр Самарин (Россия) — 247,09

4. Дмитрий Алиев (Россия) — 237,82.