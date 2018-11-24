ФИФА обвинили в сокрытии допинга в России перед ЧМ-2018

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Глава следственной палаты комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по этике Мария Клаудиа Рохас была обвинена в отказе в проведении независимого антидопингового расследования перед чемпионатом мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».

По информации Der Spiegel, в августе 2017 года канадский юрист и эксперт по допингу Ричард Макларен должен был встретится с Рохас в Швейцарии, чтобы предоставить отчет по российскому футболу и показать подозрительные материалы, в которых значилось и имя Виталия Мутко. Однако в последний момент Рохас отменила встречу.

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«Теперь я понимаю, почему со мной так долго не общались. Что-то происходило за кулисами, о чем я не знал», — заявил Макларен.

Как сказано в деле, Рохас не захотела ставить под угрозу проведение мундиаля в России.

Ранее Южная Америка предложила проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.