Южная Америка предложила проводить чемпионат мира по футболу раз в два года
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предложила Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает The Independent.
Об этом проинформировал президент организации, управляющей футболом в Южной Америке, Алехандро Домингес.
«Мы всегда будем поддерживать идею, которую мы предложили ФИФА — проводить чемпионат мира раз в два года, а не раз в четыре. Вместо того, чтобы проводить Лигу наций между турнирами, мы можем играть каждый год.
Чемпионат мира — это турнир для всех. Если мы поменяем формат, то многие смогут сыграть на чемпионате мира четыре раза за карьеру, а не два, например. Мы видим такую возможность и предложили ФИФА, чтобы они приняли решение, будет ли это глобальная Лига наций или чемпионат мира каждые два года.
С экономической точки зрения, я считаю, что ФИФА могла бы заработать деньги, чтобы дать больше денег другим», — заявил Домингес.
На сегодняшний момент чемпионат мира проводится раз в четыре года, как и чемпионат Европы.
Ранее сообщалось, что Океания поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА вслед за Россией.