Малкин поделился мыслями о поражении «Питтсбурга»

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Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз», передает «Советский спорт».

«Питтсбург» уступил в овертайме, и матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Бостона».

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«Мы задержались на льду немного дольше. Мы устали. Они же успели смениться пару раз. Одна ошибка, и они забили. Нам нужно играть умнее», — приводит слова российского форварда официальный твиттер клуба.

Стоит отметить, что единственную шайбу «Питтсбурга» забросил Малкин.

Ранее сообщалось, что гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Бостоном».