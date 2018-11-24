Защитник «Барселоны» Пике хочет купить футбольный клуб

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Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике хочет купить клуб, а также создать новый футбольный турнир, сообщает «Советский спорт».

Пике владеет одной из инвестиционных компаний. Игрок сообщил, что у него в разработке два проекта.

«Мы работаем над двумя проектами. Один из них — покупка команды. Другой — создание нового футбольного турнира или использование уже существующего турнира. Я не могу сказать больше, но это два очень хороших проекта», — приводит слова защитника Mundo Deportivo.

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Стоит отметить, что Пике является одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса — крупнейшего командного соревнования в мужском теннисе.

Ранее сообщалось, что карточку с автографом Майкла Джордана купили за 95 тысяч долларов.