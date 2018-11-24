Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Бостоном»

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«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки, сообщает «Советский спорт».

Счет открыли гости усилиями российского нападающего Евгения Малкина, который провел на льду более 20 минут с показателем полезности «-1».

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В составе победителей шайбы забросили Джейк Дебраска и Йокам Нордстрём, отметившийся победным голом в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Малкин (Летанг, Кессел) — 26:09,

1:1 — Дебраск (Крейчи, Миллер) — 33:40,

2:1 — Нордстрём (Крюг, Пастрняк) — 61:57 (3x3)