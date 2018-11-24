Три ассиста Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Чикаго» Анисимова

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал домашнюю над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дубль оформил Тайлер Джонсон, еще по шайбе забросили Брейден Пойнт и Райан Кэллахан. Тремя результативными передачи у «Тампы» отметился российский нападающий Никита Кучеров.

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У гостей авторами голов стали Джонатан Тэйвз и российский форвард Артем Анисимов.

Еще один представитель России в составе «молний» Михаил Сергачев провел на льду более 15 минут с показателем полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)

1:0 — Джонсон (Кучеров, Чернак) — 00:29,

2:0 — Джонсон (Пойнт, Кучеров) — 07:15,

3:0 — Пойнт (Кучеров, Чернак) — 10:05,

3:1 — Анисимов (Дебринкэт, Шмальц) — 11:10,

4:1 — Кэллахан (Макдона) — 14:52,

4:2 — Тэйвз (Кит) — 38:49