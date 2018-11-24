Три ассиста Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Чикаго» Анисимова
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал домашнюю над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей дубль оформил Тайлер Джонсон, еще по шайбе забросили Брейден Пойнт и Райан Кэллахан. Тремя результативными передачи у «Тампы» отметился российский нападающий Никита Кучеров.
У гостей авторами голов стали Джонатан Тэйвз и российский форвард Артем Анисимов.
Еще один представитель России в составе «молний» Михаил Сергачев провел на льду более 15 минут с показателем полезности «-1».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)
1:0 — Джонсон (Кучеров, Чернак) — 00:29,
2:0 — Джонсон (Пойнт, Кучеров) — 07:15,
3:0 — Пойнт (Кучеров, Чернак) — 10:05,
3:1 — Анисимов (Дебринкэт, Шмальц) — 11:10,
4:1 — Кэллахан (Макдона) — 14:52,
4:2 — Тэйвз (Кит) — 38:49