«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России
Московский «Локомотив» уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Денис Кулаков и Отман Эль-Кабир. У хозяев мяч забил Федор Смолов.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА установил уникальное достижение в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2
Голы: 1:0 — Смолов, 26; 1:1 — Кулаков, 31; 1:2 — Эль-Кабир, 51 (пенальти).