Акинфеев позвонил пострадавшему в римском метро фанату ЦСКА

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Пострадавший в римском метро фанат московского ЦСКА Дмитрий Тюрин заявил, что после происшествия ему позвонил вратарь столичного клуба Игорь Акинфеев.

«После того как я оказался в госпитале, мне позвонил капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Он подобрал прекрасные слова поддержки, которые мне было очень приятно слышать», — цитирует Тюрина «РИА Новости».

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Болельщик отметил, что на тот момент стоял вопрос о возможной ампутации ноги.

«А во время матча «Динамо» — ЦСКА мне прислал видео Василий Березуцкий. Я его иногда пересматриваю. Оно такое позитивное! Очень рад, что наши игроки не остались равнодушными к случившемуся», — добавил Тюрин.

Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА на станции «Repubblica» произошел сбой в работе эскалатора, в результате которого пострадали десятки человек, в том числе 16 болельщиков московского клуба.