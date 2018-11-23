ЦСКА одержал победу над «Ахматом» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице Чечни, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Хердур Магнуссон и Тимур Жамалетдинов.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ахмат» (19 очков) занимает восьмую строчку.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:2
Голы: 0:1 — Магнуссон, 57; 0:2 — Жамалетдинов, 90+7.