Фигурист Самарин стал вторым в короткой программе на Гран-при во Франции
Российский фигурист Александр Самарин занял второе место в короткой программе на заключительном этапе Гран-при во Франции, сообщает ТАСС.
Россиянин набрал 90,86 балла. Победу одержал представитель США Джейсон Браун (96,41 балла). Третий результат показал его соотечественник Натан Чен (86,94).
Еще один российский фигурист Дмитрий Алиев занял девятое место (75,15).
Произвольные программы фигуристы представят 24 ноября.
Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию стартовал 23 ноября в Гренобле. Свои короткие программы представят россиянки Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Фигурное катание. Гран-при. Франция. Мужчины. Короткая программа
1. Джейсон Браун (США) — 96,41
2. Александр Самарин (Россия) — 90,86
3. Натан Чен (США) — 86,94...
9. Дмитрий Алиев (Россия) — 75,15