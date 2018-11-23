Боец Шлеменко поддержал идею закрыть ночные клубы в России

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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко поддержал идею закрыть ночные клубы в России, сообщает «Советский спорт».

18 ноября Чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии в Махачкале, после чего общественный деятель Эльдар Иразиев выступил с предложением закрыть все ночные клубы в республике. Его инициативу поддержал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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«Друзья, всем привет! Хотел высказаться по инициативе от парней из Дагестана, предложивших закрыть ночные клубы. Полностью поддерживаю. Я всегда говорил, что ночные клубы это не наше, это чуждое нам. Это пришлое, и это сеет раздор, приучает нас к алкоголю, ломает традиции и портит наших женщин. Ничего хорошего от этого нет.

Естественно, я полностью поддерживаю инициативу по закрытию ночных клубов. Надеюсь, что она, сначала приживется в Дагестане, а потом пойдет по всей стране. Так что полностью поддерживаю и желаю удачи ребятам в борьбе за здоровую нацию», — рассказал Шлеменко в видеообращении на своей официальной странице в инстаграме.

Ранее олимпийский чемпион поддержал идею закрыть ночные клубы после убийства росгвардейца.