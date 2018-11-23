Фернандес попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Ахматом»

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Грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 15-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Защитник армейцев Марио Фернандес полностью восстановился после травмы, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы», и выйдет на поле с первых минут. Также в основном составе дебютирует Такума Нисимура.

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Стартовый состав «Ахмата»: Городов, Мусалов, Мохаммади, Плиев, Анхель, Гащенков, Раванелли, Думбия, Иванов, Исмаэл, Митришев;

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Чалов, Нисимура.

Встреча между «Ахматом» и ЦСКА пройдет в Грозном. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18.00 мск.