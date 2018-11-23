Стал известен соперник российского бойца Исмагулова по дебюту в UFC

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Стало известно, с кем сразится бывший чемпион M-1 Global в легком весе Дамир Исмагулов в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает «Советский спорт».

Соперником россиянина в дебютном бое станет австралиец Алекс Горджес.

«2 декабря в Австралии дебютирую в UFC против местного непобежденного бойца, это уже третий по счету соперник, на которого я дал согласие. Будем биться, осталось совсем недолго. Алекс Горджес — непобежденный австралийский боец смешанных единоборств по прозвищу Хитман. Представляет команду Australia Top Team. Чемпион промоушена UFN», — рассказал в инстаграме Исмагулов.

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Напомним, что до этого боец смешанного стиля (ММА) планировал биться с ирландцем Джозефом Даффи, однако поединок сорвался.

Бой против австралийца пройдет в Сиднее 2 декабря.

Ранее сообщалось, что бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и непобежденного боксера Флойда Мейвезера возможен только после завершения договора бойца ММА с организацией.