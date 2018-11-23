Российские конькобежки заняли третье место в командной гонке на КМ
Женская сборная России по конькобежному спорту стала третьей в командной гонке на втором этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.
Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова (3.06,690) уступили занявшим первое место (3.02,370) японским спортсменкам 4,32 секунды. Вторая строчка принадлежит канадской национальной команде (3.05,950).
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Второй этап проходит в японском Томакомае и завершится 25 ноября.
Ранее сообщалось, что российская конькобежка и бронзовый призер Олимпийский игр 2014 года Ольга Граф примет участие в третьем этапе Кубка мира-2018/19.