Российские конькобежки заняли третье место в командной гонке на КМ

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Женская сборная России по конькобежному спорту стала третьей в командной гонке на втором этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.

Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова (3.06,690) уступили занявшим первое место (3.02,370) японским спортсменкам 4,32 секунды. Вторая строчка принадлежит канадской национальной команде (3.05,950).

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Второй этап проходит в японском Томакомае и завершится 25 ноября.

Ранее сообщалось, что российская конькобежка и бронзовый призер Олимпийский игр 2014 года Ольга Граф примет участие в третьем этапе Кубка мира-2018/19.