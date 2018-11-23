СМИ: Роналду и Месси не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси не получает футбольную награду «Золотой мяч» в 2018 году, передает «Советский спорт».
По информации Daily Mirror, футболисты даже не попадут в тройку главных претендентов на награду.
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Источник считает, что лидером станет хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич. С хорватским игроком в тройку кандидатов войдет защитник «сливочных» Рафаэль Варан и Кильян Мбаппе из французского «Пари Сен-Жермена».
Напомним, что последним футболистом, ставшим обладателем «Золотого мяч» до Месси и Роналду, стал полузащитник «королевского клуба» Кака в 2007 году.
Ранее нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах был назван болельщиками лучшим игроком октября.