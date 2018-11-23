СМИ: Роналду и Месси не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/10734125/vllkyt7cs0tg6jgms.dd849934__1_-pic905-895x505-50387.jpg">

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси не получает футбольную награду «Золотой мяч» в 2018 году, передает «Советский спорт».

По информации Daily Mirror, футболисты даже не попадут в тройку главных претендентов на награду.

Реклама

Источник считает, что лидером станет хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич. С хорватским игроком в тройку кандидатов войдет защитник «сливочных» Рафаэль Варан и Кильян Мбаппе из французского «Пари Сен-Жермена».

Напомним, что последним футболистом, ставшим обладателем «Золотого мяч» до Месси и Роналду, стал полузащитник «королевского клуба» Кака в 2007 году.

Ранее нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах был назван болельщиками лучшим игроком октября.