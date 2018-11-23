Форвард клуба НХЛ «Виннипег» перешел в команду КХЛ «Йокерит»
Нападающий канадского «Виннипег Джетс», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Кристиан Весалайнен перешел в финский «Йокерит» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в аренду до конца сезона, передает ТАСС.
По информации пресс-службы канадского клуба, «Йокерит» выкупил права на форвард у петербургского СКА, которому раньше принадлежал фин.
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В нынешнем сезоне 19-летний хоккеист выступал за «Виннипег» в пяти встречах, оформив одну результативную передачу.
Ранее вратарь «Йокерита» Райан Запольски совершил эффектный сейв в матче регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда».