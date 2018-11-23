Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче»

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Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу может возглавить «Фенербахче», сообщает «Советский спорт».

Как информирует Click.ro, румынский специалист находится в шорт-листе стамбульского клуба, который ищет замену отправленному в отставку Филлипу Коку.

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После 12-ти сыгранных туров в турецкой Суперлиге «Фенербахче» располагается на 13-м месте.

В Турции 73-летний Луческу также возглавлял «Галатасарай» и «Бешикташ». С 2017 года он тренирует национальную команду Турции. Под его руководством сборная заняла последнее место в своей группе Лиги наций и понизилась в дивизионе.

Ранее сообщалось, что турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию Луческу.