Боец MMA получил серьезную травму во время празднования победы

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Британский боец смешанных стиля (MMA) Джек Калшоу получил нелепую травму на любительском турнире AFС 10 в Йорке, сообщает «Советский спорт».

Калшоу одержал досрочную победу над Заком Эдвардсом, отравив того в нокаут в первом раунде. После остановки боя Калшоу начал бурно праздновать победу и неудачно спрыгнул с сетки октагона.

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Тут же спортсмену понадобилась помощь медиков, а впоследствии выяснялось, что Калшоу получил тяжелую травму — разрыв передней крестообразной связки правого колена, а также, возможно, получил менее серьезное повреждение левого колена.

«Все равно все прошло отлично. Благодаря этому нокауту больше людей узнают обо мне и захотят стать моими спонсорами. Плюс, меня чаще будут приглашать на шоу. В моей ситуации любые упоминания в СМИ пойдут мне на пользу», — цитирует пострадавшего MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что боец UFC по ошибке рекламировал допинг.