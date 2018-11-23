Американский теннисист арестован за избиение человека в ночь на Хэллоуин
Американский теннисист Джастин Гимелcтоб арестован по подозрению в нападении в ночь на Хэллоуин, сообщает «Советский спорт».
Как стало известно Los Angelest Times, Гимелстоб напал на своего друга Рэнделла Кэплэна и нанес тому порядка 50 ударов, после чего скрылся с места происшествия и пригрозил пострадавшему расправой.
Отмечается, что в момент нападения на теннисисте был костюм из фильма «Лучший стрелок», поэтому Кэплэн не видел его лица, но распознал спортсмена по голосу. Причиной к нападению могла стать ревность Гимелстоба к бывшей жене.
Полиция задержала спортсмена, однако он был отпущен под залог.
41-летний Гимелстоб известен по победам двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.
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