Американский теннисист арестован за избиение человека в ночь на Хэллоуин

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Американский теннисист Джастин Гимелcтоб арестован по подозрению в нападении в ночь на Хэллоуин, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно Los Angelest Times, Гимелстоб напал на своего друга Рэнделла Кэплэна и нанес тому порядка 50 ударов, после чего скрылся с места происшествия и пригрозил пострадавшему расправой.

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Отмечается, что в момент нападения на теннисисте был костюм из фильма «Лучший стрелок», поэтому Кэплэн не видел его лица, но распознал спортсмена по голосу. Причиной к нападению могла стать ревность Гимелстоба к бывшей жене.

Полиция задержала спортсмена, однако он был отпущен под залог.

41-летний Гимелстоб известен по победам двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.

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