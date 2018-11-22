Российский вратарь признан второй звездой дня в НХЛ

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» 22-летний вратарь отразил все 29 бросков, сделав первый шат-аут в НХЛ.

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Первым стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне. Финн отразил 28 бросков из 29 в матче против «Сент-Луис Блюз» (4:1).

Третьей звездой признан форвард «Детройт Ред Уингз» Андреас Атанасиу, оформивший дубль во встрече с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ).