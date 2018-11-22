Голы Каменева и Задорова помогли «Колорадо» переиграть «Лос-Анджелес» в НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Никита Задоров, Владислав Каменев, Натан Маккиннон, Патрик Немет, Колин Уилсон, Тайсон Бэрри и Мэтт Калверт. У хозяев шайбы забросили Кайл Клиффорд, Мэтт Лафф и Остин Вагнер.
Также на счету Каменева результативная передача.
Российский голкипер «лавин» Семен Варламов отразил 32 броска.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — 3:7 (1:2, 0:2, 2:3)
0:1 — Каменев (Седерберг, Керфут) — 11:25 (5x4)
1:1 — Клиффорд (Тоффоли, Мартинес) — 15:26
1:2 — Маккиннон (Рантанен, Ландеског) — 16:16 (5x4)
1:3 — Немет (Керфут, Джост) — 31:33
1:4 — Уилсон (Рантанен, Маккиннон) — 37:49 (5x4)
1:5 — Бэрри (Керфут, Джост) — 41:10
1:6 — Задоров (Ньето, Каменев) — 42:47
1:7 — Калверт (Бэрри, Седерберг) — 48:24
2:7 — Лафф (Вагнер, Даути) — 53:14
3:7 — Вагнер (Лафф, Форборт) — 55:21