Передача Голдобина не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Анахаймом»

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«Анахайм Дакс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Райан Гецлаф, Ондржей Каше, Адам Энрике и Калле Коссила. У гостей шайбы забросили Деррик Пульо, Джейк Виртанен и Бо Хорват.

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Российский форвард «касаток» Николай Голдобин отметился результативной передачей.

Для «Ванкувера» это поражение стало шестым кряду в регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

1:0 — Гецлаф — 10:13

1:1 — Пульо (Ганье) — 24:15

2:1 — Каше (Махура, Сильверберг) — 27:14 (5x4)

3:1 — Энрике (Монтур, Гецлаф) — 47:09

3:2 — Виртанен — 48:07

4:2 — Коссила (Гиббонс, Ритчи) — 50:53

4:3 — Хорват (Голдобин, Хаттон) — 55:16 (5x4)